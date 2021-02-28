ملك الأردن يقبل استقالة وزيري العدل والداخلية

كما قرر الملك الموافقة على تكليف توفيق محمود كريشان، وزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الداخلية، وتكليف أحمد نوري محمد الزيادات وزير الدولة للشؤون القانونية بإدارة وزارة العدل.
إرادة ملكية بالموافقة على تكليف توفيق محمود كريشان، وزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الداخلية، وأحمد نوري محمد الزيادات وزير دولة للشؤون القانونية، بإدارة وزارة العدل، اعتبارا من تاريخ 28/2/2021#عاجل #الأردن #هنا_المملكة— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) February 28, 2021
وكان وزير العدل، بسام سمير شحادة، ووزير الداخلية، سمير إبراهيم المبيضين، تقدما باستقالتهما من مناصبهما، حسب صحيفة الدستور الأردنية.
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