ملك الأردن يقبل استقالة وزيري العدل والداخلية

وافق ملك الأردن عبد الله الثاني، على قبول استقالة وزيري العدل والداخلية من منصبهما اعتبارا من، اليوم الأحد 28 فبراير/شباط.

كما قرر الملك الموافقة على تكليف توفيق محمود كريشان، وزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الداخلية، وتكليف أحمد نوري محمد الزيادات وزير الدولة للشؤون القانونية بإدارة وزارة العدل.

إرادة ملكية بالموافقة على تكليف توفيق محمود كريشان، وزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الداخلية، وأحمد نوري محمد الزيادات وزير دولة للشؤون القانونية، بإدارة وزارة العدل، اعتبارا من تاريخ 28/2/2021#عاجل #الأردن #هنا_المملكة — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) February 28, 2021

وكان وزير العدل، بسام سمير شحادة، ووزير الداخلية، سمير إبراهيم المبيضين، تقدما باستقالتهما من مناصبهما، حسب صحيفة الدستور الأردنية.