نجوى كرم تنضم إلى محمد رمضان ورونالدو وراغب علامة في "ميزة استثنائية" من الإمارات... صور

انضمت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، اليوم الأحد 28 فبراير/شباط، إلى العديد من المشاهير العرب والعالميين في الحصول على "ميزة استثنائية" من الإمارات العربية المتحدة.

وشاركت نجوى كرم عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي صورة للحظة تسلمها "الإقامة الذهبية" من الحكومة الإماراتية، وعلقت معها: " تشرفت اليوم باستلام الإقامة الذهبية من دولة الإمارات الشقيقة، الله يعز قيادتها وشعبه".

View this post on Instagram A post shared by Najwa Karam (@najwakaram)

يشار إلى أن هناك العديد من الفنانين والمشاهير الذين حصلوا على "الإقامة الذهبية" في الإمارات، ومن أبرزهم لاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، والفنان المصري، محمد رمضان، والفنان اللبناني، راغب علامة، والإعلامية اللبنانية، أنابيلا هلال، والفنانة التونسية لطيفة.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد الموافق 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن طرحها منظومة جديدة أطلقت عليها اسم "الإقامة الذهبية" مخصصة لغير الإماراتيين.

وسيمكن من خلال "الإقامة الذهبية"، للسلطات الإماراتية، أن تمنح بعض الوافدين إقامة مميزة للاستفادة من خدماتهم.

وجاء ذلك في إعلان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء الإمارات، وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.

​وقال محمد بن راشد، في تغريدات عبر تويتر: "الإخوة والأخوات... اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين، لمدة 10 سنوات".

وأوضح أن الفئات التي يمكن أن تشملها "الإقامة الذاتية"، جاءت على النحو التالي: (جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة - كافة الأطباء - المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية - متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر - الحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الإصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات - بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم).

وقال محمد بن راشد، إن "هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات أخرى لاحقا".