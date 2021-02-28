إعلام: إسرائيل تعتزم الرد على استهداف سفينتها في خليج عمان

كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الأحد 28 فبراير/شباط، عن اعتزام إسرائيل بحث كيفية الرد على استهداف سفينتها في خليج عمان، قبل يومين.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيجري اليوم مباحثات مكثفة ومضنية مع كبار أعضاء مؤسسة الدفاع في بلاده، بشأن كيفية التصرف في مواجهة الأضرار، التي لحقت بالسفينة الإسرائيلية، التي تم استهدافها قبل يومين في خليج عمان.

وذكرت الصحيفة أن هناك مشكلة تواجه البلاد، وهي هل بالفعل هناك ضرورة لكبح جماح الطموح الإيراني، وردعه في ظل اتخاذ طهران لخطوة انتقامية جديدة وخطيرة ضد إسرائيل، تخطت الخطوط الحمر.

נתניהו יקיים היום שיחות עם צמרת מערכת הביטחון כיצד לפעול מול הפגיעה בספינה: הדילמה היא האם להבליג ובכך לסגור את סיפור הנקמה האיראנית על השנה האחרונה או שזה חלק ממהלך חדש ותוקפני נגד ישראל וצריך להציב קו אדום pic.twitter.com/LqqUbtxXcy — יוסי יהושוע (@YehoshuaYosi) February 28, 2021

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قد أشارت، اليوم الأحد، إلى أن وفدا من مسؤولي الأمن الإسرائيليين تم إرسالهم إلى إمارة دبي الخليجية، لتفقد السفينة التي تعرضت لانفجار في خليج عمان.

ويعتقد المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أن إيران كانت وراء الهجوم على السفينة، وحذروا منذ فترة طويلة من أن طهران قد تختار استهداف المصالح البحرية الإسرائيلية، مما يتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد من خلال إعاقة استيراد البضائع.

ورست سفينة الشحن الإسرائيلية "إم في هيليوس راي" في دبي صباح أمس السبت، ولم يؤد الانفجار الذي وقع في اليوم السابق إلى تعطيل السفينة أو إصابة طاقمها، لكنه أجبرها على العودة إلى الشاطئ لإجراء إصلاحات.

وأشارت تقارير إلى إن حوالي 90٪ من الواردات والصادرات من السلع من وإلى إسرائيل تتم عن طريق البحر، وأن زيادة التهديدات قد تؤدي إلى أن تقرر الشركات أن الأمر لا يستحق المخاطرة أو تحمل تكاليف التأمين.

وكانت قناة "كان" الإسرائيلية، قالت، أمس السبت، إن تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية تشير إلى أن الحديث يدور عن عمل انتقامي إيراني.