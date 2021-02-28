الأرصاد الجزائرية تحذر: رياح تصل لـ70 كلم وارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار

حذرت مصلحة الأرصاد الجوية الجزائرية من رياح وصفتها بـ "القوية"، قالت إنها ستتخطى سرعتها 70 كيلومتر في الساعة.

وبحسب بيان نشرته جريدة النهار الجزائرية قالت مصلحة الأرصاد الجوية الجازئرية، اليوم الأحد غن رياحا شديدة ستهب على البلاد تتعدى سرعتها 70 كيلومتر في الساعة.

وبحسب البيان فإن الرياح القوية ستؤدي إلى علو أمواج البحر، التي ستصل الى 3 أمتار.

وعن توقيت هبوب تلك الرياح توقع البيان أن تكون بداية من الساعة 15:00 وحتى منتصف ليل الأحد.

وأوضح البيان أن اكثر المناطق تعرضا لتلك الرياح هي سواحل مرسى بن مهيدي، والغزوات، وبني صاف، ووهران، وأرزيو ومستغانم.