ردا على استهداف سفينة تابعة لبلاده... الجيش الإسرائيلي: سنعمل ضد من يهددنا قريبا أو بعيدا

بعث رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، اليوم الأحد 28 فبراير/شباط، برسالة تهديد جديدة إلى إيران.

ونقل أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن الجنرال كوخافي، أن بلاده ستعمل ضد التهديدات التي تطالها في الدوائر القريبة والبعيدة، وذلك ردا على استهداف سفينة الشحن الإسرائيلية "إم في هيليوس راي" في خليج عمان، قبل يومين.

وقال كوخافي: أؤكد أن جيش الدفاع يعمل وسيعمل ضد التهديدات التي تهدده في الدائرتيْن القريبة والبعيدة، وسيعمل ذلك بفضل الاستخبارات النوعية التي تقدمها هيئة الاستخبارات.

#كوخافي: في نهاية الاسبوع المنصرم تلقينا تذكيرًا في احدى هذه الجبهات من أحد أكبر التهديدات في المنطقة أي #إيران وتلقينا تذكيرًا ان إيران لا تشكل تهديدًا نوويًا فحسب بل تنشر الإرهاب وتستخدم الإرهاب ضد أهداف مدنية.>>> pic.twitter.com/sPXPMsH7UW — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 28, 2021

وتابع رئيس الأركان الإسرائيلي، أنه "في نهاية الأسبوع الماضي تلقينا تذكيرا في إحدى هذه الجبهات من أحد أكبر التهديدات في المنطقة أي إيران، وتلقينا تذكيرا أن إيران لا تشكل تهديدا نوويا فحسب، بل تنشر الإرهاب وتستخدم الإرهاب ضد أهداف مدنية".

وجاءت تصريحات كوخافي، صباح اليوم الأحد، أثناء الاحتفال بتسليم وتسلم القيادة على وحدة "8200" في هيئة الاستخبارات الإسرائيلية، حيث منح خلاله رئيس الأركان وساما للوحدة، "تقديرا على اختراقات استخبارية في الجبهات والأبعاد المختلفة ـ بحسب أفيخاي أدرعي ـ وإظهار الإبداع والتفوق والشراكة، والتي حققت إنجازات عديدة ذات أهمية كبيرة لأمن الوطن".

ويعتقد المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أن إيران كانت وراء الهجوم على السفينة، وحذروا منذ فترة طويلة من أن طهران قد تختار استهداف المصالح البحرية الإسرائيلية، مما يتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد من خلال إعاقة استيراد البضائع.

جرى صباح اليوم الاحتفال بتسليم وتسلم القيادة على وحدة 8200 في هيئة الاستخبارات حيث منح خلاله رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي وسامًا للوحدة تقديرًا على اختراقات استخبارية في الجبهات والابعاد المختلفة واظهار الابداع والتفوق والشراكة حققت انجازات عديدة ذات أهمية كبيرة لأمن الوطن pic.twitter.com/eGpjvzXOCd — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 28, 2021

ورست سفينة الشحن الإسرائيلية "إم في هيليوس راي" في دبي صباح أمس السبت، ولم يؤد الانفجار الذي وقع في اليوم السابق إلى تعطيل السفينة أو إصابة طاقمها، لكنه أجبرها على العودة إلى الشاطئ لإجراء إصلاحات.

وأشارت تقارير إلى إن حوالي 90٪ من الواردات والصادرات من السلع من وإلى إسرائيل تتم عن طريق البحر، وأن زيادة التهديدات قد تؤدي إلى أن تقرر الشركات أن الأمر لا يستحق المخاطرة أو تحمل تكاليف التأمين.

وكانت قناة "كان" الإسرائيلية، قالت، أمس السبت، إن تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية تشير إلى أن الحديث يدور عن عمل انتقامي إيراني.

وفي وقت سابق أول أمس الجمعة، قال مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عُمان الخميس، مؤكدا أن "التحقيقات جارية والسفينة في أمان والطاقم بخير".