قطر تدين الهجوم الصاروخي على الرياض: عمل خطير ضد المدنيين

أدانت دولة قطر الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له العاصمة السعودية الرياض، أمس السبت، على يد جماعة "أنصار الله" اليمنية.

القاهرة- سبوتنيك. واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الهجوم "عمل خطير ضد المدنيين ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

وقالت الخارجية: "تدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتعده عملاً خطيراً ضد المدنيين الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

وجددت الخارجية القطرية "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب".

ومساء أمس السبت، أحبطت الدفاعات السعودية 7 تهديدات جوية خلال ساعتين، كان أحدها صاروخ باليستي تم إطلاقه تجاه الرياض، إضافة إلى عدد من الطائرات المسيرة المفخخة.