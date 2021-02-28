حصيلة قتلى وجرحى من القوات العراقية بانفجار مفخخة غربي البلاد

وحسب المصدر، خرجت قوة من لواء المشاة الثامن الفرقة السابعة، والحشد العشائري لتفكيك سيارة نوع "بيك آب" مفخخة تم العثور عليها في قرية غربي قضاء حديثة باتجاه القائم غربي الأنبار.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على الكشف عن اسمه، "السيارة انفجرت أثناء تفكيكها ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة نقيب آمر فصيل المعالجة، وإصابة 5 منتسبين من لواء المشاة الثامن، ومقتل 6 منتسبين من الحشد العشائري فيما أصيب اثنين منهما بجروح".

وتعد الصحراء الشاسعة في الأنبار المحافظة التي تمثل وحدها ثلث مساحة العراق غربا، ملاذا للعناصر الإرهابية التي تلاحقها القوات العراقية في عمليات أمنية مستمرة بين الحين والآخر.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، الذي احتل نحو ثلث البلاد.