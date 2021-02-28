إسرائيل: سنوفر لقاح كورونا للعمال الفلسطينيين في المستوطنات

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها ستوفر لقاح كورونا المستجد للعمال الفلسطينيين العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال مكتب الاتصال الإسرائيلي، إن الحكومة سوف توفر اللقاحات للفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل أو في مستوطناتها بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف المكتب أن حملة التطعيم التي قد تشمل ما يقدر بنحو 130 ألف فلسطيني ستبدأ خلال أيام.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية، أعلنت الخميس الماضي، وقف خطة البلاد لتوزيع فائض من لقاحات فيروس كورونا.

جاء هذا بعد يومين من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل سوف ترسل "كمية محدودة" من اللقاحات إلى الفلسطينيين ودول عدة.

لكن في وقت متأخر من يوم الخميس، قالت وزارة العدل إنه عقب طلبات من الجمهور للنظر في قضية إرسال اللقاحات، بدأ المدعي العام دراسة الادعاء بأن اللقاحات تم نقلها إلى دول أجنبية دون سلطة، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

أرسلت إسرائيل بالفعل آلافا من جرعات اللقاح إلى الضفة الغربية المحتلة، لتطعيم العاملين الطبيين التابعين للسلطة الفلسطينية، في قرار وافق عليه مجلس الوزراء الأمني ويشرف عليه النائب العام.