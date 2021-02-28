كيف أعادت شرطة دبي ماسة ثمينة لصاحبتها خلال 4 ساعات؟

كشفت شرطة دبي عن تفاصيل عملية استعادة ماسة تقدر بآلاف الدراهم إلى صاحبتها بعد فقدانها بـ 4 ساعات فقط.

ونقلت صحيفة "البيان"، عن العميد عبدالله خادم بن سرور المعصم مدير مركز شرطة بردبي أنه تلقى بلاغا من سيدة تفيد فيه أنها فقدت ماسة كانت ترتديها أثناء وجودها في أحد الأبراج الفندقية في دبي.

ولم تتذكر ما إذا كان هذا الأمر حدث في موقف السيارات أم مدخل البرج وطلبت مساعدة الشرطة.

وأوضح المعصم أنه بمراجعة الكاميرات وجد مشهدا لا يتعدى ثواني لشخص يلتقط شيئا من الأرض، وتم التعرف عليه وعلى مساره.

ومن البحث تبين أن هذا الشخص سائح أوروبي نزيل إحدى الفنادق في دبي، وتوجه رجال التحريات إلى غرفته.

ولدى سؤاله عن الماسة أنكر عثوره عليها، فتم تفتيش غرفته ليتم العثور عليها في حقيبة يد صغيرة، ليعترف أنه عثر عليها على الأرض، ولم يعرف صاحبتها، وتم تحويله للجهات المختصة واسترجاع الماسة.

وأوضح المعصم انه جرى الاتصال بالمبلغة في غضون 4 ساعات على الأكثر وطمأنتها أنه تم العثور على الماسة وتسليمها إياها.