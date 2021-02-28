أمير قطر يتصل هاتفيا بولي العهد السعودي

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن أمير قطر اطمأن خلال الاتصال على صحة ابن سلمان وعبّر عن تمنياته القلبية الخالصة له بدوام الصحة وموفور العافية وللشعب السعودي بدوام التقدم والازدهار.

وتناول الأميران أثناء الاتصال آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وأبديا حرصهما على تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك.

من جانبه، أكد أمير قطر على دعم بلاده الراسخ للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة العربية السعودية واعتبار استقرارها جزءا لا يتجزأ من استقرار دولة قطر ومنظومة مجلس التعاون الخليجي.

وفي وقت سابق، أدانت دولة قطر الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له العاصمة السعودية الرياض، أمس السبت، على يد جماعة "أنصار الله" اليمنية.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الهجوم "عمل خطير ضد المدنيين ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

وقالت الخارجية إنها "تدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتعده عملاً خطيراً ضد المدنيين الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

وجددت الخارجية القطرية "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب".

ومساء أمس السبت، أحبطت الدفاعات السعودية 7 تهديدات جوية خلال ساعتين، كان أحدها صاروخ باليستي تم إطلاقه تجاه الرياض، إضافة إلى عدد من الطائرات المسيرة المفخخة.