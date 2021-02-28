الجيش اليمني يعلن مقتل عناصر من "أنصار الله" بقصف استهدف تعزيزات للجماعة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، تدمير تعزيزات لجماعة "أنصار الله" اليمنية، بقصف لقواته في محافظة مأرب التي تشهد معارك محتدمة بين الجانبين منذ نحو شهر.

القاهرة– سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، أن "مدفعية الجيش قصفت تعزيزات للحوثيين في جبهة الكسّارة في الأطراف الغربية لمأرب، ما أدى إلى تدمير عربات لهم ومقتل وإصابة عدد من عناصرهم".

يأتي ذلك غداة معارك بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، في جبهات المَشْجَح وهَيلان وصِرواح والكسّارة غرب وشمال غربي مأرب، أوقعت 35 قتيلاً من الطرفين معظمهم من الجماعة وأكثر من 70 جريحاً من الجانبين، حسب ما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

و"أسقطت قوات الجيش، اليوم، طائرة مُسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون شرق مدينة الحَزم مركز محافظة الجوف (الحدودية مع السعودية)". حسب الدفاع اليمنية. بالمقابل، قال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، إن طيران التحالف العربي نفذ 15 غارة على مديرية صِرواح غربي مأرب.

وأضاف أن التحالف شن غارة جوية على مديرية خبْ والشّعْف في محافظة الجوف، واستهدف بغارة أخرى مديرية شَدا في محافظة صعدة شمال غربي اليمن.

واتهمت جماعة الحوثيين الجيش السعودي بشن قصف صاروخي ومدفعي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رَازِح غربي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.