انطلاق تمرين "التنين" السعودي الأمريكي المشترك... فيديو

وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "سبوتنيك" إن التمرين الذي يحمل اسم "التنين"، يهدف إلى التدريب على الاعتراض التكتيكي والهجوم الجوي المضاد وقمع الدفاعات الجوية للعدو.
#فيديو_الدفاع— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) February 28, 2021
انطلاق مناورات التمرين المشترك #التنين بين #القوات_الجوية_الملكية_السعودية والقوات الجوية الامريكية. #نتعاون_مانتهاون pic.twitter.com/9atcWY8ue4
ويأتي الإعلان عن التدريب الجديد في ظل توتر شاب العلاقات بين الرياض وواشنطن على خلفية نشر الأخيرة تقريرا استخباريا يرجح أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.
ولاحقا، ردت السعودية، على تقرير الاستخبارات الأمريكية، والذي تم تقديمه مساء أمس الجمعة إلى الكونغرس بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا".
وأمس السبت، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته ستصدر يوم الإثنين، بيانا بشأن خطوات بلاده القادمة مع المملكة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)