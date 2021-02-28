ليبيا.. لجنة "5+5" توافق على عقد جلسة منح الثقة للحكومة في سرت

جاء هذا في بيان صادر عن اللجنة، اليوم الأحد، وحصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه.

وأشار البيان إلى دعوة "رئيس مجلس النوب لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة سرت الصادر بتاريخ 2/26/ 2021"، موضحا أن الدعوة تضمنت طلب الرد من اللجنة حول إمكانية تأمين الجلسة.

وأضاف البيان: "وبعد التشاور والتواصل بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 تم التأكيد على من قبل أعضاء اللجنة أن مكان الاجتماع مدينة سرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة، لحكومة الوحدة الوطنية طيلة الفترة من بداية الجلسة إلى انتهائها".

وأوضح البيان أن اللجنة وافقت على عقد الجلسة في سرت بسبب الظرف العصيب الذي تمر به البلاد في هذه الظروف التاريخية الفارقة.

وتابع: "ولسعينا الدؤوب إلى إبعاد شبح الحرب والمحافظة على وحدة ترابها وتوحيد مؤسساتها ولأهمية إعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية".

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبد الحميد الدبيبة أعلن، الخميس الماضي، إرسال مقترح تشكيلة هيكلة حكومته إلى رئاسة مجلس النواب تمهيدا لنيل ثقته، حتى تبدأ بعدها مرحلة انتقالية تقوم الحكومة الجديدة خلالها بالإعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في نهاية العام، وفقا لمقررات مؤتمر الحوار الذي انعقد في جنيف خلال الأسابيع الماضية.