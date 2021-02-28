الإيقاع بجناة استدرجوا طفلة واعتدوا عليها في بغداد... صورة

بعد ساعات قليلة من العثور على طفلة بعمر الزهور جثة إثر جريمة قتل واغتصاب جماعي داخل منزل قيد الإنشاء في منطقة شمالي العاصمة بغداد، اليوم الأحد، تمكنت أجهزة الأمن الوطني العراقي من كشف الجناة واعتقالهم والبالغ عددهم ثلاثة.

وأعلن الأمن الوطني العراقي في بيان تلقته "سبوتنيك" مساء اليوم، بناءً على تفعيل الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات الميدانية، استطاعت مفارز جهاز الأمن الوطني في منطقة سبع البور شمالي بغداد، من كشف جريمة اغتصاب وقتل طفلة في ربيعها السادس بعد 3 ساعات من العثور على جثتها داخل منزل قيد الإنشاء.

وأكد الأمن، أن القوة تمكنت من إلقاء القبض وفق آوامر قضائية على الجناة الضالعين في الجريمة والبالغ عددهم ثلاثة متهمين، ومن خلال التحقيق الابتدائي تبين أنهم استدرجوها وتعاقبوا على اغتصابها وقتلها.

© Photo / National Security الإيقاع بجناة استدرجوا طفلة وتناوبوا على اغتصابها في بغداد

ونوه الأمن الوطني، إلى أنه قد جرى تدوين إفادات المتهمين أصوليا وإحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

ويشهد العراق بين حين وآخر عمليات اغتصاب تطال الأطفال من كلا الجنسين في مناطق متفرقة من البلاد، وتنتهي أغلبها بمقتل الأطفال بطرق مروعة وشنيعة، ومنها جريمة اغتصاب وقتل طفل في محافظة الأنبار أواخر العام الماضي.