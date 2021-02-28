السعودية تكشف عدد جرعات اللقاح المعطاة حتى اليوم

أعلنت وزارة الصحة، في السعودية، اليوم الأحد، أن عدد جرعات لقاح كورونا المستجد المعطاة في المملكة حتى الآن بلغت أكثر من 780 ألف جرعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي إنه على متلقي لقاح كورونا المستجد الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بحسب موقع "عاجل".

وشدد محمد العبدالعالي على أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا يجب أن تكون من نفس نوع الجرعة الأولى.

وأشار العبد العالي إلى أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة، داعيا جميع المواطنين للتسجيل لأخذ اللقاحات لكونها السلاح الأقوى في مواجهة الجائحة.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى أن مؤشرات الجائحة في المملكة لا تزال متذبذبة.

و​أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس الماضي، عن انطلاق المرحلة الثانية من التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في المملكة.

وكانت وزارة الصحة السعودية دعت جميع السعوديين والمقيمين للتسجيل على تطبيق "صحتي" من أجل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، مؤكدة على مجانية الحصول على اللقاح لكل السعوديين والمقيمين بناء على توجيهات القيادة العليا للدولة.