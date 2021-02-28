الجيش اللبناني: إسرائيل نفذت خرقين بحريين قبالة رأس الناقورة

أصدر الجيش اللبناني بتاريخ، اليوم الأحد، بيانا أعلن فيه أن الجيش الإسرائيلي نفذ خرقين بحريين قبالة محمية رأس الناقورة.

ونقلت وكالة أنباء "المركزية" عن الجيش اللبناني بيان قال فيه إنه "اعتبارا من الساعة 6.33 ولغاية الساعة 9.05، تم تسجيل خرقين بحريين نفذهما زورقان تابعان للعدو الإسرائيلي في المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة".

وأوضح البيان أن الخرقين كانا "لمسافة أقصاها 425 مترا"، مشيرا إلى أنه "تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وكان الجيش اللبناني قد أعلن، مساء أمس السبت، أنه سجل خرقين جويين للطيران الإسرائيلي فوق مناطق الجنوب.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن مديرية التوجيه بالجيش اللبناني نشرت، مساء السبت، بيانا صحفيا، قالت فيه: "تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب".

وأكد البيان اللبناني أن ذلك حدث، الجمعة الماضي، اعتبارا من الساعة 11.10 ولغاية الساعة 35.21 بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وفي سياق متصل، ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، مساء الأسبوع الماضي، أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية لبلاده، وألقى قنابل مضيئة مقابل بلدة رأس الناقورة جنوب البلاد.