بومبيو: كثيرون في السعودية يرغبون في التطبيع مع إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، إن كثير من المواطنين في السعودية، يرغبون في تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

جاءت تصريحات بومبيو الذي عمل مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية ووزيرا للخارجية في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في فيديو مسجل موجه إلى حركة مناهضة العداء للسامية، التي ستمنحه "جائزة القيادة العالمية" يوم غد الاثنين.

وقال بومبيو: "آمل أن السعودية تستطيع أن تجد طريقها في الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام. أنا أعرف أن الكثيرين في هذا البلد يرغبون في أن يحدث هذا"، بحسب "فرانس برس".

وبموجب اتفاقيات أبراهام التي توسطت فيها إدارة ترامب العام الماضي، وافقت 4 دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، على إقامة علاقات مع إسرائيل.

وكانت مصادر إسرائيلية ذكرت أن بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقيا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم السعودية المطلة على البحر الأحمر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وأثار الاجتماع الذي نفته الرياض تكهّنات في إسرائيل حيال إمكانية اقتراب التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع الرياض.

لكن المملكة شددت علنا على سياستها الثابتة منذ عقود بعدم إقامة علاقات مع إسرائيل قبل التوصل إلى اتفاق لحل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.