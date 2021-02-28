بالرغم من قيصر... سوريا تكشف عن مخزون طحين الخبز يكفي لمدة عام كامل

كشفت الحكومة السورية عن توفر مخزون من الطحين المخصص للخبز يكفي لمدة عام كامل.

وبحسب جريدة "الوطن"، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، أن سوريا تمتلك مخزونا من الطحين المخصص للخبز يكفي لمدة عام كامل.

وكشف البرازي ذلك خلال ترؤسه ومحافظ ريف دمشق، معتز أبو النصر جمران، اجتماعا نوعيا لرؤساء مجالس المدن والبلديات ومدراء النواحي والمناطق بغية تنفيذ الخطط والبرامج التي تضمن تحسين الواقع التمويني والمعيشي للمحافظة وتطوير عمل المخابز والمطاحن وصالات السورية للتجارة.

وحذر الوزير السوري أصحاب الأفران من أن أي فرن لا يعمل بشكل نظامي ويخدم المواطنين ويقدم خبزا جيدا سوف تسحب رخصته ويتم إغلاقه.

وأضاف البرازي "من يسرق مخصصات المواطنين من الدقيق التمويني كمن يسرق المال العام أو القطع الأجنبي من البنك المركزي وخزينة الدولة، وهذا لن نسكت عنه وسيتم اتخاذ أقسى العقوبات بحقه".

وأشار البرازي إلى أن جميع المواد التموينية المدعومة ولاسيما السكر والرز متوفرة في صالات السورية للتجارة وهي تكفي الجميع.