القوات العراقية تدمر أوكارا لـ"داعش" في مناطق متفرقة

تمكنت القوات العراقية، اليوم الأحد 28 فبراير/شباط، من تدمير أربعة أوكار ومتفجرات لتنظيم "داعش" الإرهابي، في مناطق متفرقة من شمال وشرق وغربي البلاد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم، أن قوة من قيادة عمليات الأنبار، انطلقت بواجب تفتيش مناطق النعيمية، والحميرة، غربي البلاد لإلقاء القبض عـلى المطلوبين وتدقيق العائلات وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأضافت الخلية، حيث تم العثور على 3 قنابر هاون 120 ملم تم تفجيرها موقعياً، مشيرة إلى قوة من المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة/كركوك شمالي البلاد، نفذت عملية تفتيش في وادي "الكرحة رشادية" لملاحقة عناصر داعش الإرهابي، وعثرت على وكرين وتم تفجيرهما بالكامل.

وتابعت، في قاطع عمليات ديالى، شرقي العراق، باشرت قوة بعملية تطويق وتفتيش زور الإصلاح وزور أم الحنطة لمنع العناصر الإرهابية من اتخاذ المناطق مأوى لهم وكانت النتائج تفجير عجلة متروكة وتدمير وكرين موقعيا.

واختتمت خلية الإعلام الأمني، من جانب أخر خرجت قوة من قيادة عمليات الجزيرة بواجب لتنفيذ عملية استباقية ضمن قاطع مسؤوليتها، حيث تم العثور على 10 عبوات ناسفة، تم التعامل معها وفق السياقات.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.