السعودية تبدأ خدمة التطعيم ضد كورونا "داخل السيارة"

بدأت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تقديم خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) داخل السيارة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الوزارة كشفت عن أنها بدأت التطعيم داخل السيارة في 4 مدن، هي: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، أبها.

وبالتزامن مع تلك الخطوة، جددت الوزارة دعوتها للمواطنين إلى التسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح، مؤكدة أنه آمن وفعال.

ونفى المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي صحة ما يتداول عن إضعاف المناعة لدى من تلقى اللقاح ليكون أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات.

وأفاد العبد العالي خلال مؤتمر صحفي بأن المدة الزمنية بين الجرعتين جاءت وفق أبحاث علمية، مضيفاً: "الدراسات حول أخذ لقاحين من نوعين مختلفين ما زالت مستمرة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، في السعودية، أن عدد جرعات لقاح كورونا المستجد المعطاة في المملكة حتى الآن بلغت أكثر من 780 ألف جرعة.

وقال العبدالعالي إنه على متلقي لقاح كورونا المستجد الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وشدد محمد العبدالعالي على أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا يجب أن تكون من نفس نوع الجرعة الأولى.