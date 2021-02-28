ملك الأردن يزور مشاريع اقتصادية جنوبي البلاد

زار ملك الأردن عبد الله الثاني، مصنع الخطوط التقنية للألياف الضوئية (تيك لاين تكنولوجي)، ومشروع شركة الماسية للمزارع الذكية في جنوبي البلاد.

ونقل موقع التلفزيون الأردني على "تويتر" اليوم الأحد أن:

"جلالة الملك عبدالله الثاني يزور مصنع الخطوط التقنية للألياف الضوئية (تيك لاين تكنولوجي)، ومشروع شركة الماسية للمزارع الذكية في جنوب عمان".

جلالة الملك عبدالله الثاني يزور مصنع الخطوط التقنية للألياف الضوئية (تيك لاين تكنولوجي)، ومشروع شركة الماسية للمزارع الذكية في جنوب عمان #الأردن #الأردن_أولا #التلفزيون_الأردني pic.twitter.com/8vM4Y6ZCuH — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) February 28, 2021

​وكان مجلس الأعيان الأردني، أقر اليوم الأحد 28 فبراير/شباط، الموازنة العامة لسنة 2021.

وقال موقع عمون إنه تم إقرار الموازنة بالأغلبية، بعد أن تم مناقشتها.

ونوقشت الموازنة من خلال لجنة المالية، التي استمعت إلى رد الحكومة على ملاحظاتها.

وتمت الموافقة أيضا على مشرواع قانون موازنة الوحدات الحكومية بالأغلبية.

وشهد الأردن اليوم موافقة الملك عبد الله الثاني، على استقالة وزيري العدل والداخلية من منصبيهما، وتكليف وزراء الإدارة المحلية والشؤون القانونية بأعمال وزارتي الداخلية والعدل.