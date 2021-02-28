بتغريدة من ثلاثة أحرف.. الحوثي يثير حيرة متابعيه

أثار القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، حيرة متابعيه على موقع تويتر بعدما غرد بثلاث حروف منفصلة.

وكتب الحوثي في تغريدته "م س ق"، ما فجر الجدل، وفتح الباب أمام تأويلات المغردين التي كان في القلب منها محافظة مأرب التي تشهد معارك ضارية بين "أنصار الله"، والقوات الحكومية مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية.

م س ق — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 28, 2021

وكتب أحد المتابعين مفسرا أحرف الحوثي "مأرب سقطت"، في حين كتب آخر "مأرب سنعود قريبا"، وعلق ثالث "معركة الساحل قربت".

وتصاعد القتال بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب شرقي البلاد، عقب إطلاق الجماعة في السابع من فبراير/شباط الجاري، حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.