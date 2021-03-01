شيخ الأزهر يعلق على خطف 300 فتاة في هجوم إرهابي بنيجيريا

وقال الطيب في تغريدة بحسابه على تويتر: "باسمي وباسم علماء الأزهر الشريف وأساتذته، أضم صوتي لصوت عقلاء العالم لإطلاق سراح أكثر من 300 فتاة تم اختطافهن في هجوم إرهابي متوحش بشمال غرب نيجيريا".

باسمي وباسم علماء الأزهر الشريف وأساتذته، أضم صوتي لصوت عقلاء العالم لإطلاق سراح أكثر من ٣٠٠ فتاة تم اختطافهن في هجوم إرهابي متوحش بشمال غرب نيجيريا، أدعو الله أن يفك أسرهن وأن يعيدهن إلى أهلهن سالمات. — أحمد الطيب (@alimamaltayeb) February 28, 2021

والجمعة الماضي، اختطف مسلحون مجهولون مئات الطالبات من بلدة بولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا، في ثاني عملية خطف من نوعها خلال نحو أسبوع.

وقالت الشرطة في بيان حينها "بدأت قيادة شرطة ولاية زامفارا، الواقعة شمال غربي نيجيريا، بالتعاون مع الجيش، عملية بحث وإنقاذ مشتركة بهدف إنقاذ 317 طالبة اختطفتهم عصابات مسلحة من مدرسة جانغيبي الحكومية الثانوية العلمية للبنات".

جاء ذلك في ثاني حادث خطف خلال أيام في نيجيريا، في ظل زيادة نشاط الجماعات المتشددة المسلحة، شمال غرب البلاد، الأمر الذي قوض الأمن على نحو متسع وآخذ في التدهور.

وقبل ذلك بأيام، قتل مسلحون مجهولون طالبا خلال هجوم ليلي على مدرسة داخلية في ولاية نيجر، شمال وسط البلاد، وخطفوا 42 شخصا منهم 27 طالبا. ولم يتم إطلاق سراح الرهائن حتى الآن.

وتنتشر الهجمات المسلحة وعمليات الاختطاف بشكل كبير في مناطق شمال غرب نيجيريا وغالباً ما يلقى اللوم فيها على قطاع الطرق، وهي عبارة فضفاضة تعني العصابات العاملة في المنطقة.

وتكثر عمليات الاختطاف في مناطق شمال شرق نيجيريا، وهي المناطق التي تتخذها "بوكو حرام" (حركة إرهابية محظورة في روسيا) مقراً لها.

وأصبحت جماعة بوكو حرام مشهورة، خلال العقد الماضي، بعمليات الاختطاف في المدارس، فاسم الجماعة يعني لدى ترجمته "التعليم الغربي حرام".