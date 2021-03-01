"القوات الثورية في السعودية"... "زلة لسان" من متحدثة البيت الأبيض... وأمير سعودي يرد

علق الأمير السعودي، طلال محمد العبد الله الفيصل، على تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، لقناة "CNN"، والتي تحدثت فيها عن "القوات الثورية في السعودية".

وأعاد الفيصل نشر مقطع فيديو من المقابلة، وقال: "الحرس الثوري موجود في إيران، وتتساءلون لماذا الأمريكيون لا يمكنهم الحصول على الحقائق صحيحة حول الشرق الأوسط".

The Revolutionary Guard is in #Iran, @PressSec. And you wonder why Americans can get facts right about the Middle East! pic.twitter.com/gDGXkYTv0b — طلال محمد العبدالله الفيصل (@tmafaisal) February 28, 2021

​وجاء ذلك بعد أن قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، "القوات الثورية في السعودية" كـ"زلة لسان" وفقا لـ"سي إن إن"، ما دفع الأمير السعودي إلى التعقيب عليها بتغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر".