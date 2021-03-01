"سباق لتعويض الوقت الضائع".. أول تصريح للسفير الإماراتي لدى إسرائيل

أدلى السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، بأول تصريح له بعد وصوله إلى تل أبيب صباح اليوم الاثنين.

ونقلت هيئة البث الرسمية عن آل خاجة قوله: "شعوبنا بدأت في سباق لتعويض الوقت الضائع".

ومن المقرر أن يقدم آل خاجة أوراق اعتماده بعد الظهر إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

ومن المتوقع أن يلتقي أيضا خلال زيارته التي تمتد لأيام برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية غابي أشكنازي والمدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز ومسؤولين كبار آخرين.

وسيبقى آل خاجة في إسرائيل بضعة أيام، وبعد ذلك سيعود إلى دولة الإمارات، حيث لم يتم بعد اختيار مبنى سفارة بلاده في تل أبيب.

وتقول مصادر سياسية إن "الإماراتيين مهتمون بتأسيس سفارة كبيرة من حيث الحجم من أجل تعزيز أوجه التعاون المختلفة".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن وصول أول سفير إماراتي إلى تل أبيب.

وفي السابع عشر من شهبر فبراير/شباط المنصرم، أعلن آل خاجة، إطلاق حسابه الرسمي مستهلا بتغريدة نشرها باللغة العبرية.

وقال محمد آل خاجة وقتها: "يسعدني إطلاق حسابي الرسمي على موقع تويتر كأول سفير لدولة الإمارات لدى دولة إسرائيل".

وتابع: "أتطلع إلى العمل مع المسؤولين الإسرائيليين لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، ولنشر قيم السلام والتعايش بين شعبي البلدين".

وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت إسرائيل، افتتاح سفارة لها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة خليجية تشهد افتتاح سفارة للدولة العبرية.

ووقتها، ذكر موقع "إسرائيل بالعربية"، التابع للخارجية: "افتتحت رسميا اليوم السفارة الإسرائيلية في أبوظبي مع وصول القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية إيتان نائيه إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة".

ومن المتوقع أن تشهد إسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة، افتتاح السفارة الإماراتية في مدينة تل أبيب وسط البلاد.

ووقعت إسرائيل والإمارات منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي اتفاق سلام في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.