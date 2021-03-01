الرئاسة التونسية: تلقينا 500 جرعة لقاح هدية من الإمارات وسلمناها للجهات المختصة

وبحسب بيان حصلت سبوتنيك على نسخة منه فقد قالت رئاسة الجمهورية التونسية إنها تلقت 500 تلقيح مضاد لفيروس كورونا، بمبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد البيان على أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد قد أمر بتسليم هذه الجرعات إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية.

وشدد البيان على أنه لم يقع تطعيم لأيّ كان بهذه الجرعات، لا من رئاسة الجمهورية ولا من غيرها من الإدارات، مؤكدة أنها تنتظر مزيدا من التثبت من نجاعة اللقاح، وترتيب أولويات الاستفادة منه.

وكان بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في تونس الجمعة 26 فبراير/ شباط الماضي، يؤكد أنها أُبلغت "استعداد جمهورية الصين الشعبية لتوفير جزء من اللقاحات لتونس في شكل هبة"، مؤكدا أن السفير الصيني زاهنغ زوانغو أعرب "عن استعداد بلاده لتقديم مائة ألف جرعة تلقيح ضد فيروس كوفيد 19 بمجرد توفير آليات نقل اللقاح في الأيام القليلة القادمة".

يشار إلى أن مسؤولة في وزارة الصحة التونسية كانت قد أعلنت مؤخرا تأجيل حملة التلقيح ضد فيروس كورونا إلى الشهر المقبل بعد تأخر وصول الجرعات.

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق أنها تتوقع وصول 94 ألف جرعة من لقاحات فايزر وأسترازينيكا/أكسفورد في منتصف شباط/فبراير.

وشهدت تونس، التي يبلغ عدد سكانها 11.7 مليون نسمة، منذ بدء تفشي الوباء أكثر من 231 ألف إصابة بفيروس كورونا من بينها حوالي 8 آلاف وفاة حسب أرقام وزارة الصحة.