إسرائيل تعلن توقيع "اتفاق تاريخي" مع البحرين

أعلنت إسرائيل، اليوم الإثنين، توقيع اتفاق تاريخي مع مملكة البحرين، بعد أشهر من توقيع البلدين اتفاق سلام برعاية أمريكية.

جاء ذلك وفق ما أفادت به وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لها على تويتر.

وقالت الخارجية: "وقعت إسرائيل والبحرين اتفاقية تاريخية تسمح بتبادل البريد المباشر بين البلدين".

وأضافت أن الاتفاقية: "ستعزز التجارة بين إسرائيل والبحرين والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية بينهما".

وتم الاتفاق بمبادرة من وزارتي الاتصالات والخارجية في البحرين وإسرائيل، وفق المصدر نفسه.

وقعت إسرائيل والبحرين اتفاقية تاريخية تسمح بتبادل البريد المباشر بين البلدين. ستعزز هذه الاتفاقية التجارة بين إسرائيل والبحرين والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية بينهما. الاتفاق تم بمبادرة من وزارتي الاتصالات والخارجية في البحرين وإسرائيل.@bahdiplomatic pic.twitter.com/swcErckMmS — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 1, 2021

ووقعت إسرائيل والبحرين في أكتوبر/ تشرين الأول من العام المنصرم، في المنامة اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بعد توصلهما إلى اتّفاق تطبيع بوساطة أمريكية.

ووقعت إسرائيل رسمياً في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتفاقي سلام مع الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر/أيلول الماضي.

وبذلك أصبحت الدولتان الخليجيتان أول طرف عربي يقدم على هذه الخطوة بعد الأردن في 1994 ومصر في 1979.