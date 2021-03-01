إعلام: مستوطن يدهس أغنام فلسطيني... والشرطة الإسرائيلية تطالب مالك القطيع بإصلاح السيارة

وبحسب الموقع الفلسطيني، فإن المستوطن دهس، اليوم الاثنين، قطيع أغنام أحد المواطنين في منطقة أبو القندول في الأغوار الشمالية.

ونقل عن الناشط الحقوقي الفلسطيني عارف دراغمة أن المستوطن دهس الأغنام أثناء عبورها الشارع.

وأشار إلى أن قطيع الأغنام كان من الممكن رؤيته وهو يعبر الشارع من مسافة بعيدة للغاية قبل وصول السيارة.

وبيّن دراغمة أن الحادث أسفر عن نفوق أربعة رؤوس من القطيع، بجانب وقوع الكثير من الإصابات في صفوفه.

وأوضح الناشط الحقوقي أن قوات من الجيش والشرطة الإسرائيلية حضرت إلى المنطقة، وطالبت صاحب الماشية بإصلاح سيارة المستوطن.

وفي وقت سابق، اتهم دراغمة المستوطنين في منطقة أبو القندول بالاستيلاء على أراضي السكان، وإقامة منشآت وأسيجة في المنطقة، في إطار توسعة البؤرة الاستيطانية التي أقيمت هناك.