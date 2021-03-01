شركة سعودية تستثمر 3 مليارات دولار في تطوير منتجع جبلي في عسير...فيديو وصور

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تأسيس شركة السودة للتطوير، والتي من المتوقع أن تستثمر 3 مليارات دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة.

وكشفت الشركة في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أنها تعمل بشكل أساسي على تطوير السياحة في منطقة عسير في المملكة، بمساعدة الشركة الجديدة، حيث يتم التخطيط للسياحة الجبلية من الدرجة الفاخرة بالدرجة الأولى.

تساهم #شركة_السودة_للتطوير في تنمية قطاعي السياحة والترفيه في منطقة عسير، من خلال تطوير السودة و أجزاء من محافظة رجال ألمع، لتصبح وجهة سياحية جبلية عالمية،

تتميز بثقافتها الأصيلة وتراثها الفريد. #إحدى_شركات_صندوق_الاستثمارات_العامة pic.twitter.com/UKB0G0IfgQ — شركة السودة للتطوير SDC (@SoudahDevCo) February 24, 2021

مشروع تطوير قطاع السياحة في عسير هو جزء من رؤية 2030 لخطة تنمية المملكة، التي بدأها بن سلمان. تخطط شركة "السودة" للتطوير، التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالكامل لضخ 3 مليارات دولار، إذ يتم استخدام هذه الأموال لبناء 2700 غرفة فندقية و1300 مبنى سكني و 30 مرفق تسوق وترفيه فريد.

تعمل #شركة_السودة_للتطوير على تطوير وجهة سياحية جبلية عالمية، تتربع على أعلى قمة في المملكة، وتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 #إحدى_شركات_صندوق_الاستثمارات_العامة pic.twitter.com/bZwJBbanib — شركة السودة للتطوير SDC (@SoudahDevCo) February 26, 2021

ووفقًا للخطة الوطنية لتنمية السياحة، ستستقطب المنطقة نحو مليوني زائر سنويًا، فيما سيوفر قطاع السياحة في عسير أكثر من ثمانية آلاف فرصة عمل.

بقممها وسهولها، بتراثها وأصالتها، بأجوائها وطبيعتها، جاذبةٌ هي..

نهدف لتطوير وجهة جبلية سياحية عالمية

#شركة_السودة_للتطوير pic.twitter.com/5DKsJECry5 — شركة السودة للتطوير SDC (@SoudahDevCo) February 24, 2021

منطقة عسير هي منطقة جبلية تقع في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية على الحدود مع اليمن. لا تختلف الطبيعة والظروف المناخية هنا كثيرًا عن المنتجعات الجبلية الرائدة في العالم.