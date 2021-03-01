غليان شعبي واسع في بغداد تضامنا مع الناصرية

توافدات أعداد كبيرة من العراقيين، اليوم الاثنين، إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمشاركة في مظاهرات حاشدة مؤيدة ومتضامنة مع المتظاهرين في ذي قار، جنوبي العراق.

وانطلق المتظاهرون من شارع فلسطين من جهة مول النخيل شرقي بغداد، باتجاه ساحة التحرير والنفق المؤدي للسعدون وسط المدينة، بأعداد غفيرة شاركت فيها النساء والفتيات مع الرجال والشباب.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بالعنف المفرط الذي استخدم مؤخرا لقمع المحتجين في مدينة الناصرية مركز ذي قار، جنوبي بغداد، خلال الأيام الماضية والتي أسفرت عن مقتل 8 وإصابة 200 آخرين.

وتدخلت قوات مكافحة الشغب في تفريق المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى نصب الحرية وسط التحرير، باستخدام الهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وشهدت العاصمة بغداد، اختناقات مرورية كبيرة لاسيما في مناطق الكرادة وشارع فلسطين، والباب الشرقي، وسط انتشار أمني كبير للقوات التي كثفت تواجدها في مناطق جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة.

الجدير بالذكر، أن ساحة التحرير احتضنت تظاهرات واعتصامات شعبية كبرى منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، وانتهت أواخر العام الماضي.