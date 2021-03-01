العراق يكشف عن حجم إيراداته النفطية خلال فبراير

كشفت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، عن حجم إيرادات البلاد النفطية خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.

وقالت وزارة النفط إن صادرات العراق من الخام ارتفعت إلى 2.96 مليون برميل يوميا خلال فبراير من 2.868 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وأضافت الوزارة أن الصادرات من مرافئ البصرة في جنوب العراق بلغت 2.825 مليون برميل يوميا في فبراير، ارتفاعا من 2.77 مليون برميل يوميا في يناير/ كانون الثاني، بحسب "رويترز".

وبلغ متوسط الشحنات من كركوك عبر جيهان 135 ألف برميل يوميا في فبراير، ارتفاعا من 98 ألف برميل يوميا في الشهر السابق.

ويعتمد البلد العربي، وهو ثاني أكبر منتج في أوبك، على صادرات النفط في تحصيل جميع إيرادات الدولة تقريبا.

وتضرر العراق بشدة جراء هبوط أسعار الخام في العام الماضي وواجه صعوبة في دفع أجور العاملين بالقطاع العام.

ووفقا لحجم الصادرات، فقد ارتفعت إيرادات العراق النفطية في فبراير إلى خمسة مليارات دولار عند متوسط سعر 60.33 دولار للبرميل. كان العراق قد باع خامه بمتوسط سعر 53.294 دولار في يناير.