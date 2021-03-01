إغلاق سفارة العراق في الأردن بعد انتشار كورونا بين موظفيها

أعلنت السفارة العراقية لدى الأردن، اليوم الاثنين، تعليق الدوام الوظيفي في جميع أقسامها ابتداءً من الغد ولمدة أسبوع، إثر ثبوت إصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا المستجد.

عمان- سبوتنيك. وجاء في بيان السفارة: "نظرا لحصول إصابات بين عدد من موظفي السفارة، وبناء على توصيات خلية الأزمة الأردنية بهذا الشأن وحرصا على سلامة الجميع، نود إعلامكم بأنه سيتم إغلاق السفارة بما فيها القسم القنصلي وتعطيل الدوام لمدة أسبوع ابتداء من يوم الثلاثاء الثاني من مارس/ آذار 2021".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت، يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، تشديد إجراءات مواجهة تفشي وباء كورونا، ومن أبرزها حظر التجول بشكل كامل أيام الجمعة من كل أسبوع حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى منع تجول الأفراد من الساعة العاشرة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، بعدما كان يبدأ الحظر في منتصف الليل.

ويتزايد معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأردن منذ نحو أسبوعين، ويوم أمس جرى تسجيل (4594) إصابة جديدة، ووفاة 26 من المصابين، وذلك بعد أن بدأت تتراجع الحالات خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول 2020، ويناير/ كانون الثاني 2021، حتى بلغت أقل من ألف إصابة يوميا.

وبحسب أحدث إحصاء، فقد تجاوز عدد الحالات المسجلة بالفيروس في المملكة 390 ألف حالة، أودت مضاعفات الإصابة به بحياة 4701 شخص من بينهم.