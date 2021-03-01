دبلوماسية بريطانية تتحدث عن "غرفة العرب" في قلعة كارديف... صور

قالت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز، إن قلعة كارديف، في عاصمة ويلز البريطانية، فيها غرفة تحمل اسم "غرفة العرب".

YouTube.com دبلوماسية بريطانية تنشر صورة العالم "مقلوبا" مجموعة صور لقلعة كارديف من الخارج والداخل ومنها صورة لافتة تحمل اسم "غرفة العرب" داخل القلعة.

وكتب على "تويتر"، اليوم الاثنين: "اليوم هو يوم سانت ديفيد، القديس الراعي لويلز".

وتابعت: "هل كنتم تعلمون أن هناك غرفة في قلعة كارديف، عاصمة ويلز، تسمى غرفة العرب"، مشيرة إلى أن تلك الغرفة "سقفها فيه أوراق من ذهب مطلية يدويا".

وتابعت: "صمم الغرفة المهندس المعماري ويليام بورجس"، مشيرة إلى أنها مستوحاة من الهندسة المعمارية المغاربية أو الموريسكية الرائعة".

اليوم هو يوم سانت ديفيد القديس الراعي ل #ويلز🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿. هل كنتم تعلمون أن هناك غرفة بقلعة #كارديف عاصمة ويلز تسمى بغرفة العرب، سقفها فيه أوراق من ذهب مطلية يدويا🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿؟ صمم الغرفة المهندس المعماري ويليام بورجس، مستوحيا من الهندسة المعمارية المغاربية أو الموريسكية الرائعة. #صباح_الخير pic.twitter.com/4gdLV7gSvM — Rosie Dyasروزي دياز 🇬🇧 (@RosieDyasUK) March 1, 2021

وتقع قلعة كارديف في قلب المدينة ويرجع تاريخها إلى نحو ألفي عام وتعد من أكثر مناطق الجذب التراثية شعبية في المنطقة، بحسب موقع "نورث كونسورتيوم" البريطاني.