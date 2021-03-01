لعقد لقاءات مهمة... وفد عسكري مصري رفيع يتوجه إلى السودان

توجه وفد عسكري مصري رفيع المستوى إلى السودان لعقد اجتماعات ولقاءات مهمة على صعيد التعاون العسكري.

وبحسب بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، فقد غادر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.

وأوضح البيان المنشور على الصفحة الرسمية للمتحدث على موقع "فيسبوك"، فإن الوفد غادر للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية المشتركة برئاسة رئيسي الأركان لكلا البلدين بالعاصمة السودانية (الخرطوم).

ومن المنتظر أن يجري رئيس الأركان خلال اجتماعات اللجنة العديد من اللقاءات المهمة على صعيد التعاون العسكري والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.