أمير قطر: الابتكار والتميز أولوية في خططنا الاستراتيجية

وجّه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رسالة إلى المتفوقين علميا، مؤكدا على أهمية جائزة التميز العلمي ودورها في تحفيز المتميزين في كل المجالات العلمية.

وكتب أمير قطر، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "يحتل الابتكار والتميز أولوية في خططنا الاستراتيجية التي يمثل التعليم لبنتها الأولى".

وتابع تميم بن حمد: "أهنئ المتميزين علميا تفوقهم المستحق والمقدر، راجيا أن يكون تنوع مجالاتهم وخبراتهم وشهاداتهم حافزا للمزيد من التنافس الإيجابي وسببا للارتقاء بالوطن والمجتمع".

يحتل الابتكار والتميز أولوية في خططنا الاستراتيجية التي يمثّل التعليم لبنتها الأولى، أهنئ المتميزين علميا تفوقهم المستحق والمقدر، راجيا أن يكون تنوّع مجالاتهم وخبراتهم وشهاداتهم حافزا للمزيد من التنافس الإيجابي ورافدا للارتقاء بالوطن والمجتمع. #جائزة_التميز_العلمي pic.twitter.com/DHOkoNU4Q1 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) March 1, 2021

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن "مسؤولين في وزارة التعليم والتعليم العالي يشيدون بجائزة التميز العلمي ودورها في تحفيز جيل المستقبل من أجل المشاركة في مسيرة التنمية والبناء".

مسؤولون في وزارة التعليم والتعليم العالي يشيدون بجائزة التميز العلمي ودورها في تحفيز جيل المستقبل من أجل المشاركة في مسيرة التنمية والبناء، حيث أجمع المتحدثون في تصريحات لـ/قنا/ على أهمية الجائزة وما تحظى به من رعاية كريمة من سمو أمير البلاد المفدى. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 1, 2021

ولفتت الوكالة إلى أن المتحدثين إليها أجمعوا على أهمية الجائزة وما تحظى به من رعاية من أمير البلاد.

وقالت صحيفة "الراية" القطرية إن تكريم المتفوقين علميا جرى برعاية أمير البلاد، مشيرة إلى أن الفائزين بتلك الجائزة من صفوة أبناء الوطن ونموذج لغيرهم باجتهادهم وتميزهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن تحسن مستوى المتقدمين جعل المنافسات قوية خلال النسخة الحالية بما يساهم في تعميق مفاهيم التميز والإبداع من خلال تبني المعايير العالمية وتنفيذ البرامج النوعية وتحقيق تكامل الجهود الفردية والمؤسسية لتحسين مخرجات العملية التعليمية في قطر.