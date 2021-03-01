مصدر: السودان يستعيد السيطرة على مستوطنة حدودية بعد طرد قوات إثيوبيا منها

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استعاد الجيش السوداني سيطرته على مستوطنة يماني في ولاية القضارف على الحدود مع إثيوبيا، وذلك بعد طرد قوات إثيوبية منها.