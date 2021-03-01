الخارجية الأمريكية: حددنا مسؤولا كبيرا سابقا بالاستخبارات السعودية على صلة بمقتل خاشقجي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الإثنين، إن واشنطن حددت مسؤولا كبيرا سابقا بالاستخبارات السعودية على صلة بمقتل جمال خاشقجي.

وفي وقت سابق اليوم، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في "معاقبة" ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المستقبل إذا لزم الأمر.

وجاء على لسان بساكي في إفادة صحفية: "بالطبع نحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراء في الوقت وبالطريقة التي نختارها"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأضافت المتحدة أنه "تاريخيا، لم تعاقب الولايات المتحدة من خلال الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين، عادة، قادة حكومات الدول التي لدينا علاقات دبلوماسية معها".

ويوم الجمعة الماضي، أصدرت الإدارة الأمريكية تقريرا استخباريا، يرجح أن يكون ولي عهد السعودية وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

يتبع...