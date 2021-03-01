"لا يوجد جيش في العالم مثله"... الرئيس الجزائري يعلق على "تدخل الجيش في السياسة"

قال عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، إن المؤسسة العسكرية في بلاده لا يتدخل في السياسة.

وأضاف الرئيس خلال مقابلة جمعته ببعض ممثلي وسائل الإعلام، في رده عن حاملي شعار "مدنية ماشي عسكرية"، قال "الجيش وصل لدرجة الاحتراف والمهنية بعيدا عن السياسة تماما"، بحسب موقع "الشروق" الجزائرية.

ويعد هذا هو الظهور الإعلامي الأول للرئيس تبون بعد الأزمة الصحية التي مر بها خلال الفترة الماضية.

وأكد تبون أنه "لا يوجد في العالم جيش منضبط ويطبق تعليمات الرئيس أكثر من الجيش الجزائري".

وعلق تبون على ما اسمته "الشروق"، الحملات التي تستهدف المؤسسة العسكرية، وقال "أعيد وأكرر أن شعارات استهداف الجيش عمرها 15 سنة".

وقال تبون إن بعض من تظاهر الأسبوع الماضي كان للتذكير بمطالب الحراك، في حين خرج البعض لغايات أخرى بعيدة كل البعد عن مطالب الحراك.

وأكد أن "شعار تمدين الحكم جرى التدريب عليه في دول بالخارج"، مضيفا: "نحن على دراية تامة بمروجي الاشاعات وأغلبيتهم الساحقة من الخارج وهدفهم نشر الفوضى وهز الثقة في نفوس المواطنين".