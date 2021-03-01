لماذا وصف ضاحي خلفان الإيرانيين بـ "الأذكياء" وبايدن بـ "الغشيم"؟

شن نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، اليوم الاثنين، هجوما حادا على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على خلفية سياسته المتعلقة بالسعودية وإيران.

وقال خلفان في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " بايدن يهاجم السعودية ليفرح إيران ويخدعها حسب ظنه وليستميلها إلى المفاوضات النووية التي تترجى أمريكا من أجلها إيران... وإيران تمارس مزيدا من التعنت".

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "إن بايدن بهذا الاسلوب يتبين إلى أي مدى غشيم ولا يعرف عن الإيرانيين شيئا.. هم بالتأكيد أذكى من بايدن ويفهمون اللعبة"، على حد وصفه.

اذا كان بايدن يهاجم السعودية ليفرح ايران ويخدعها حسب ظنه وليستميلها الى المفاوضات النووية التي تترجى امريكا من اجلها ايران...وايران تمارس مزيدا من التعنت...فإن بايدن بهذا الاسلوب يتبين الى اي مدى غشيم ولا يعرف عن الايرانيين شيئا..هم بالتأكيد اذكى من بايدن ويفهمون اللعبة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 1, 2021

​وعقب صدور تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وجه خلفان انتقادات حادة للرئيس الأمريكي وإدارته.

وكانت الاستخبارات الأمريكية أعلنت في تقرير، نشر يوم الجمعة، أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يرجح أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.