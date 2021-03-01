مصدر عسكري سوداني: نتوقع أن يستقبل ميناء بورتسودان سفينتين أمريكيتين خلال أيام

قال مصدر عسكري رفيع في ولاية "البحر الأحمر" السودانية، إنه يتوقع أن يستقبل ميناء "بورتسودان"، المزيد من البارجات الأمريكية، خلال الأيام القليلة القادمة عقب وصول البارجة (يو إس إس وينستون تشرشل)، صباح اليوم (الإثنين).

الخرطوم- سبوتنيك. وتوقع المصدر العامل بالجيش السوداني، في تصريح خاص، لوكالة" سبوتنيك"، اليوم الإثنين، أن "يستقبل ميناء بورتسودان، سفينتين أمريكيتين خلال الأيام القادمة".

ولفت المصدر إلى أن "ميناء بورتسودان استقبل أمس (الأحد)، بارجة روسية، كما استقبلت السفينة الحربية الأمريكية صباح اليوم (الإثنين)".

و أشار العسكري السوداني إلى أن "زيارات السفن الحربية الروسية والأمريكية، جاءت بعد انفراجه في علاقات السودان الخارجية، وهدفها مهام استكشافية للموانئ السودانية وشواطئها، وإلى مدى قدرتها على استقبال السفن الكبيرة".

وأكد المصدر ذاته على أن " قدوم السفن الروسية والأمريكية يمكن اعتبارها نواة لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية تسعى إليها دولتي روسيا وأمريكا في بورتسودان".

وتزور هذه الأيام سفينتان: (أدميرال قيورقيڤتش)، الروسية، والأخرى أمريكية (يو إس إس وينستون تشرشل) إلى ميناء بورتسودان الواقع شمال شرقي السودان.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع على مرسوم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، يخول للمسؤولين العسكريين في روسيا، بتوقيع اتفاقية مع حكومة السودان لإنشاء قاعدة روسية في ساحل البحر الأحمر في السودان.