حسام زكي أمينا عاما مساعدا للجامعة العربية للعهدة الثانية

أعادت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، تعيين السفير حسام زكي لفترة ثانية كأمين عام مساعد للجامعة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، دعمت الدول العربية حسام زكي، ليستمر لفترة ثانية في منصبه، عقب اتخاذ قرار بإعادة ترشيحه للمنصب.

شغل حسام زكي مناصب عديدة في الدبلوماسية المصرية ووزارة الخارجية، حيث عمل عضوا في وفد مصر بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعين مستشارا لوزير الخارجية للشرق الأوسط. كما تولى منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية.