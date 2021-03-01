السعودية تعلن إصابة 5 مدنيين جراء مقذوف أطلقه الحوثيون على قرية في جازان.. صور

أكد الدفاع المدني السعودي، اليوم الاثنين، إصابة خمسة مدنيين جراء مقذوف أطلقته جماعة "أنصار الله" من داخل الأراضي اليمنية على قرية في جازان.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف أنه "بمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة، ما نتج عنه إصابة 5 مدنيين، منهم 3 مواطنين و2 من المقيمين من الجنسية اليمنية".

وأشار إلى أن إصابات المدنيين متوسطة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة.

وأكد وقوع أضرار مادية كذلك حيث تضرر منزلين ومحل تموينات و3 مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة.

ومساء السبت الماضي، أحبطت الدفاعات السعودية 7 تهديدات جوية خلال ساعتين، كان أحدها صاروخ باليستي تم إطلاقه تجاه الرياض، إضافة إلى عدد من الطائرات المسيرة المفخخة.

ما أدى إلى أضرارا مادية لحقت بأحد المنازل دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات، جراء تلك الشظايا، وفقا للدفاع المدني السعودي.