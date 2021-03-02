كورونا يسلب حياة 8 آلاف شخص في تونس

كسر عدد ضحايا فيروس كورونا في تونس حاجز الـ 8 آلاف منذ تفشي الوباء في مارس/آذار من العام الماضي.

وقالت وزارة الصحة التونسية في بيان، مساء الإثنين، إن العدد الكلي لضحايا فيروس كورونا وصل إلى 8022 وفاة بعد تسجيل 21 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحسب قناة "نسمة".

كما تم تسجيل 392 إصابة جديدة بالفيروس التاجي بعد إجراء 2378 تحليلا مخبريا، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في تونس إلى 233 ألفا و669 من بينهم 198 ألفا و778 حالة تعاف، بحسب المصدر ذاته.