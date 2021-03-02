10 صواريخ "جهنم"... خبراء المتفجرات في العراق يتعاملون مع مخلفات الإرهابيين

تعامل خبراء المتفجرات في العراق مع مخلفات المجاميع الإرهابية، وذلك بمحافظة الأنبار.

وقال موقع السومرية نيوز العراقي، إن خبراء مكافحة المتفجرات تعاملوا مع 10 صواريخ "جهنم" محلية الصنع، من مخلفات الإرهابيين في محافظة الأنبار.

وورد إلى مديرية مكافحة المتفجرات أخبار عن وجود أجسام غريبة في منطقة الحصى.

وتم اكتشاف أن الأجسام لصواريخ نوعها "جهنم" محلي الصنع.