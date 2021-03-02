ضاحي خلفان يذكر بايدن بحالة تنسى فيها أمريكا حقوق الإنسان

ذّكر القائد السابق لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، الرئيس الأمريكي جو بايدن بحالات تنسى فيها بلاده حقوق الإنسان.

جاء ذلك في تغريدات نشرها اليوم الثلاثاء، بحسابه على "تويتر" منتقدا تقرير الاستخبارات الأمريكية بحق السعودية فيما يتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وتساءل خلفان: "كم ماتوا على أيادي استخبارات أمريكية في عمليات استهدفتهم؟".

كم ما توا على ايادي استخبارات امريكية في عمليات استهدفتهم ! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 2, 2021

وطالب خلفان الرئيس الأمريكي بعدم الكيل بمكيالين، موضحا: "عندما تقوم استخباراتك بقتل المطلوبين خطأ تنسى حقوق الإنسان وعندما تتم عن طريق آخرين بالخطأ تتذكر حقوق الإنسان".

السيد بايدن لا تكيل بمكيالين..عندما تقوم استخباراتك بقتل المطلوبين خطأ تنسى حقوق الانسان وعندما تتم عن طريق آخرين بالخطا تتذكر حقوق الإنسان. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 2, 2021

وأضاف: "ألم تقتل السلطات الأمريكية أشخاصا طالبوا بشفافية الانتخابات في الكابيتول (مبنى الكونغرس)...فقط لمطالبتهم بالشفافية..أطلقت النار عليهم".

الم تقتل السلطات الامريكية اشخاصا طالبوا بشفافية الإنتخابات في الكابيتول...فقط لمطالبتهم بالشفافية..اطلقت النار عليهم — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 2, 2021

ومضى خلفان مدافعا عن ولي العهد السعودي: "يعني الآن لو فرضنا أمرني حاكم باعتقال شخص وإحضاره حيا وقتلته بجرعة مخدرة أو بطريقة مايكون الحاكم الآمر بالقتل ؟؟؟ الحقيقة انه هو أمر بالاعتقال"، معتبرا أن "الاعتقال شئ والاغتيال شئ آخر".

يعني الآن لو فرضنا امرني حاكما بإعتقال شخص واحضاره..حيا..وقتلته بجرعة مخدرة ..او بطريقة ما ...يكون الحاكم الآمر بالقتل ؟؟؟ الحقيقة انه هو أمر بالاعتقال....الاعتقال شئ..والاغتيال شئ آخر — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 2, 2021

وأكد أنه "احيانا لا تكون نية القتل موجودة ولكن الظروف الخارجة عن التوقع قد تحدثها".

احيانا لا تكون نية القتل موجودة...ولكن الظروف الخارجة عن التوقع قد تحدثها — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 2, 2021

واعتبر ضاحي خلفان أن خاشقجي "قتل خطأ" في عملية استخباراتية كانت تستهدف إعادته إلى وطنه، مضيفا "هذا حدث يحتمل وقوعه في مثل هذه العمليات".

كانت واشنطن قد نشرت تقريرا استخباريا يرجح أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

ولاحقا، ردت السعودية، على تقرير الاستخبارات الأمريكية، والذي تم تقديمه إلى الكونغرس بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا".