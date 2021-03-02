"أنصار الله" تنشر لأول مرة فيديو عملية "الردع الخامسة"

نشرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، فيديو يظهر لحظة إطلاق صاروخ باليستي من طراز "ذو الفقار" على مطار الملك خالد في الرياض الجمعة الماضية.

وبث الإعلام الحربي اليمني، التابع لـ"أنصار الله"، أمس الاثنين، مشاهد لإطلاق صاروخ "ذو الفقار" البالستي على هدف عسكري في العاصمة السعودية الرياض ضمن عملية توازن الردع الخامسة".

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لأنصار الله، العميد يحيى سريع، عن تنفيذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عملية هجومية كبيرة ومشتركة باتجاه العمق السعودي.

وقال سريع، إن "العملية نفذت باستخدام صاروخ بالستي من نوع "ذو الفقار"، و15 طائرة مسيرة، بينها 9 طائرات من نوع "صماد 3" استهدفت مواقع حساسة في العاصمة السعودية الرياض"، كما استهدفت 6 طائرات مسيرة من نوع "قاصف 2k" مواقع عسكرية في مناطق أبها وخميس مشيط، وكانت "الإصابة دقيقة".