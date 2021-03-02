النواب المصري: تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري حتى 2023

أرجأ البرلمان المصري العمل بقانون الشهر العقاري الجديد حتى عام 2023، خلال جلسة للجنته التشريعية اليوم.

وبحسب موقع "الوطن" المصري، فقد وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم، على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بالشهر العقاري، حتى 30 يونيو لسنة 2023.

وبنت اللجنة قرارها، بحسب ما صدر عنها، على مشروع القانون المقدم من الحكومة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وكان البرلمان المصري قد أحال في جلسته العامة، أمس الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مرسل من الحكومة إلى المجلس بشأن تأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون، مقدم من النائب ضياء الدين داود وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن تعديل المادة رقم 35 مكرر من القانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن الشهر العقاري إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون التشريعية والخطة والموازنة.

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري، أن مقترحات الإرجاء جاءت عقب ظهور إشكاليات متعلقة بتطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري، وما أحدثه من صدى غير إيجابي في الشارع المصري.

وقال: المجلس النيابي يتفاعل مع قضايا الشارع ويشعر بنبض المواطنين ولا يمكن أن يفعل غير ذلك.

جدير بالذكر أن البرلمان المصري كان قد وافق منتصف أغسطس/ آب الماضي برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، وأحال القانون إلى مجلس الدولة في مجموع مواده، وتضمّن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (35 مكرراً) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.