العريس هبط بهليكوبتر فأمسكته الشرطة... أغرب فرح عربي للهروب من تعليمات كورونا

حاول عريس خداع السلطات الأمنية في الأردن لإقامة حفل زفافه بعيدًا عن الأعين، خصوصا أن حفلات الزفاف ممنوعة كأحد الإجراءات الاحترازية التي فرضتها البلاد لمواجهة تفشي جائحة كورونا.

واستأجر العريس مزرعة في منطقة بيرين، وبعد أن توجه المدعوون إليها يوم الحفل، هبط هو بمروحية داخل المرزعة، وفقا لما كشفه محافظ الزرقاء حجازي عساف لموقع "عمون" الأردني.

وأضاف عساف "تم ضبط 300 شخص مساء أمس في حفل زفاف بمزرعة في منطقة بيرين".

وقال إنه "تم تحويل العريس إلى المركز الأمني لتوديعه إلى القضاء وبعدها للحاكم الإداري" لافتا إلى أن "العريس هبط بطائرة مروحية داخل المزرعة".

وأشار إلى أن البحث جار عن صاحب المزرعة.

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة طلب يوم الأحد الماضي من وزيري العدل والداخلية تقديم استقالتيهما بعد "مخالفتهما إجراءات السلامة العامة" المتخذة للتصدي لفيروس كورونا في البلاد.

وكان وزيرا الداخلية سمير المبيضين والعدل بسام التلهوني قد حضرا وجبة عشاء في أحد مطاعم عمان المشهورة متجاوزين العدد المسموح به على الطاولة حسبما كشف موقع إخباري محلي.

وأعلن بيان صادر عن الديوان الملكي، تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة عنه، الموافقة على استقالة بسام التلهوني وزير العدل، وسمير المبيضين وزير الداخلية من منصبيهما، اعتبارا من الأحد.