100 مليون ريال... خطأ طبي يتسبب بشلل طفل سعودي والأب يطالب التعويض

رفع أب سعودي دعوى قضائية، عقب تعرّض طفله لخطأ طبي بمستشفى خاص في جدة، أصابه بشلل دماغي تسبب في تعطل جميع الأطراف وأضرار أبدية.

ووفقا لـصحيفة "عكاظ" المحلية، فقد طالب أهل الطفل بمعاقبة كل الأطباء والممارسين الصحيين، المشاركين في العملية، التي أضرت بالطفل ومنعهم من مزاولة العمل.

وطلبت عائلة الطفل بمبلغ 100 مليون ريال، عن مصاريف وعلاج طفلهما "عمر" لـ40 سنة قادمة، لتغطية ما صرف وما يحتاج إليه، في سبيل علاجه ورعايته وإعادة تأهيله بشكل دائم ومستمر.

وبين والد الطفل، إنه ووالدة الطفل أصبحا غير قادرين على الاستمرار في رعاية وتأهيل الطفل، دون تعويض قضائي منصف، لأن بقاءه على قيد الحياة أو قدرته على العمل وتأمين العلاج ليست مضمونة، ويؤثر ذلك على باقي الأسرة واستقرارها، موضحًا أنه وزوجته على مدار 3 سنوات بلا إجازات أو راحة للتوفيق بين العمل والأسرة.

وأشارت والد الطفل وزوجته أن علاج ابنهما كلف خلال السنوات الـ3 السابقة أكثر من مليون ريال، مع وجود التأمين الذي لا يغطي كل الاحتياجات الصحية الضرورية.