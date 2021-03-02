القطان: الملك فهد أقسم ألا يبيت السفير الأمريكي بالرياض ثم طرده.. فيديو

روى أحمد القطان وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية، كيف أقسم الملك فهد بن عبد العزيز على السفير الأمريكي ألا يبيت في مقره بالرياض، وطرده إلى المنطقة الشرقية ثم من المملكة كلها.

وبحسب لقاء تلفزيوني للـ"قطان" مع برنامج في الصورة على قناة "روتانا خليجية"، فقد أكد الوزير السعودي أن السفير الأمريكي تحدث بشكل غير لائق أمام الملك فهد، مما اضطره لطرده.

وعن تفاصيل اللقاء وأسبابه قال القطان إنه تم تكليف الأميرين خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وبندر بن سلطان بن عبدالعزيز بشراء صواريخ صينية للمملكة، مشيرًا إلى أن السفارة الإسرائيلية كانت تُبدي امتعاضها للولايات المتحدة من زيارة الأمير بندر إلى العاصمة الصينية، بينما كان الأمير يبرر لهم زياراته إلى الصين بأنها كانت بهدف شراء أسلحة للعراق في حربه ضد إيران.

واكد أنه وبعد وصول الصواريخ إلى الرياض وتصويرها، وصل وفد أمريكي لمقابلة الملك فهد بن عبدالعزيز للاحتجاج على هذه الصواريخ، مشيرًا إلى أن السفير الأمريكي هيوم هوران، تحدث بما لا يجب أن يتحدث به أمام الملك فهد.

ولفت القطان إلى أن "الملك فهد أسمع السفير الأمريكي ما لم يسمعه أحد من قبل، وأقسم بالله أن لا يبيت في الرياض وذهب إلى المنطقة الشرقية ثم طُرد من هناك".

وعلق الوزير السعودي قائلًا: "جيبلي دولة في العالم استطاعت أن تطرد السفير الأمريكي.. الملك فهد بن عبدالعزيز فعلها".

يشار إلى أن صحيفة "واشنطن بوست" كانت قد تحدثت عن تلك القصة تحت عنوان "السفير الذي خدع المخابرات الأمريكية"، أشارت فيها إلى واقعة شراء الأمير بندر بن سلطان للصواريخ الصينية.